会談する高市首相（左）と韓国の李在明大統領＝30日、韓国・慶州（共同）【慶州共同】高市早苗首相は30日、訪問先の韓国南東部慶州で李在明大統領と初めて会談し、首脳の頻繁な相互往来「シャトル外交」を積極的に推進していくことで一致した。立場の異なる諸懸案を双方のリーダーシップにより管理し、両国関係を未来志向で安定的に発展させる方針も確認。現下の戦略環境を踏まえ、米国を含めた3カ国連携の重要性を共有した。