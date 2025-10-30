クマサッカーJ1のアルビレックス新潟は30日、新潟県聖籠町のクラブハウス付近でクマの出没情報があり、31日から当面の間、練習を一般非公開とし、ファンサービスも中止すると発表した。ファンの見学エリアの安全確保が困難なため。練習は選手らの安全確保に配慮した上で実施する。クラブによると、現時点では練習場所の変更は検討していない。