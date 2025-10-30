この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ももちゃん ☺︎🦖🕓m(@12h_26m)さんの投稿です。お子さんの人見知りに困っている…という方も中にはいるのではないでしょうか。生後4か月の息子さんを育てるももちゃんさんは「パパ見知り&帰省のじーじばーば見知り対策本部設置しました」と、あるユニークな方法を投稿。子育て中の方から「いい作戦」と