JRAは、11月23日（日）に京都競馬場で行われる第42回マイルチャンピオンシップ（G1・芝1600m）に予備登録のあったイギリスのドックランズ（牡5・H.ユースタス厩舎）が来日することを発表した。同馬は11月9日（日）午前6時15分に成田国際空港へ到着予定で、その後は競馬学校に移動し、検疫を経てレースに備える。【マイルCS】ソウルラッシュが悲願のG1初制覇クイーンアンS勝ち馬一方、同じく予備登録のあったサーラン（アイル