黒基調の力強い印象を与える特別仕様車「ブラックエディション」2025年9月25日、三菱は「トライトン」の特別仕様車「ブラックエディション」を発表しました。トライトンは、1978年に「フォルテ」のモデル名で登場し、「ストラーダ」、「トライトン」とネーミングを変えながら、これまでに約580万台以上が生産された三菱の代表的な車種です。その高い走行性能と積載能力により、世界中で高い評価を得ています。「黒」仕様でめち