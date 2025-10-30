オーガニックコスメブランド「ヴェレダ」から、心も体も包み込むようなクリスマスコフレ2025が登場します♡ 今年のテーマは「Herbal Hug」。植物の温もりと天然精油の香りが、まるでハーブの抱擁のようにやさしく広がる特別なボディケアセットです。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりな3種類のギフトが揃いました。 ヴェレダ クリスマスコフレ「Herbal Hug」登場 ヴェレダが提案する