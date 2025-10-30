２９日のテレビ朝日「かまいガチ」は、人気企画「居酒屋のこと俺が一番分かってんねん」が放送された。お酒大好きメンバーが集まり「居酒屋あるあるクイズ」に挑む企画で、ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの陣がゲスト出演。冒頭、ＭＣのかまいたち・濱家隆一が「『陣くん×テレビ×お酒』ってあんまうまいこといってんの見たことない。ベロンベロンになってるイメージ」と指摘し、陣が「２０２５年現在だとＬＤＨで一番飲んでる」と明