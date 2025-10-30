11月1、2日に東京都港区の赤坂サカス広場にて開催される国際交流イベント「Minato Blossom Festa 〜みなとでつなぐ世界の輪〜」。世界各国の文化に触れつつ、多文化共生の一翼を担う機会です。世界の文化を体験！ 注目ポイント同イベントにはポルトガルやカタール、スロベニアなど16カ国の大使館が参加し、多彩な食べ物や民芸品などを販売します。また舞台では、民俗舞踊や伝統音楽の演奏が楽しめます。開催時間は11時〜16時30分ま