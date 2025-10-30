◆九州地区高校野球準決勝神村学園4―5九州国際大付（30日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）九州国際大付のプロ注目スラッガー、牟禮翔（2年）が3回1死二塁、バックスクリーン左に飛び込む先制2ランを放った。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆「真っすぐをセンター方向に打てて良かった。打った瞬間いったかなと思ったけど上がりすぎかなとも思って、風に乗って入ってくれて良