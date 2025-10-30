◆九州地区高校野球準決勝神村学園4―5九州国際大付（30日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）夏の甲子園優勝の沖縄尚学を準々決勝で破った神村学園（鹿児島）が、1点差の惜敗。今春に続く2季連続優勝はならなかった。「地力がない。沖縄尚学戦と全く違って後手後手になってしまい、打たされてしまった」と小田大介監督はこの日の攻撃を振り返る。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆