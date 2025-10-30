29日の朝8時ごろ、山形県山形市蔵王成沢で目撃されたクマ。そのクマの様子をとらえたカメラがあった。 【画像】迫りくるクマあっという間だ 当時は登校時間帯。近くにある有名私立高校に向かう生徒の列がある中で、クマが見つかった。茂みの中から現れたクマは、ゆっくりと歩き・・・手すりの向こう側にいたことで油断した、その瞬間！ 手すりをスルッとすり抜け、こちら側へ。 その後はあっという間だった。あれよあれよと