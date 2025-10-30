10月30日午後、静岡県藤枝市で車が下校中の小学生にけがをさせ、その場から立ち去るひき逃げ事故がありました。 30日午後3時半ごろ、藤枝市高柳の市道交差点で、車が下校中の男子小学生(8)に接触しました。 車は交差点を曲がろうとしていた男子小学生と接触しましたが、そのまま逃走したということです。 男子小学生は腕を打つ軽傷を負いました。 男子小学生によりますと、車体は「白っぽかった」ということで、警察が車の行