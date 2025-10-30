2025年10月30日午後4時すぎ、新千歳空港の国際線バス乗り場の近くで、レンタカーの送迎用のマイクロバスが停車中の大型バス2台に衝突しました。警察によりますと、この事故でマイクロバスに乗っていた運転手1人と外国人4人を含む乗客11人がけがをして、うち6人が病院に搬送されましたが、いずれも命に別条はないということです。停車中の大型バス2台には、乗客や乗員は乗っていなかったということです。警察が事故の詳しい原