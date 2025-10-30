Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉が３０日、大阪・あべのハルカスで、声優を務めた映画「トリツカレ男」（１１月７日公開）のスペシャル点灯式に登場した。昨年はデビューの際にグループで東京タワーのイルミネーション点灯式に参加したといい、２年連続での大役に「去年は東京を照らし、今年は関西を照らし、幸せです」と笑顔を見せた。自身の手によって点灯したイルミネーションを見渡し、「偶然にもトリツカレ男の作品に出てき