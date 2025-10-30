◇SMBC日本シリーズ第5戦ソフトバンク―阪神（2025年10月30日甲子園）ソフトバンク・近藤健介外野手（32）が、2点を追う7回2死一、二塁で代打で登場した。前日も代打で貴重な3点目を叩き出した。この日は阪神・及川に対してフルカウントから2球ファウルで粘ったが外角直球に見逃し三振を喫した。パ・リーグ首位打者・牧原大成に代わる“ぜいたく”な起用法も「首位打者牧原に代打近藤！？」「ホークスのベンチもすご