【釜山（韓国南部）＝池田慶太、照沼亮介】米国のトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席は３０日、韓国・釜山で首脳会談を行った。中国商務省は会談後、レアアース（希土類）の輸出規制強化を１年間延期すると発表した。これに対し、トランプ氏は合成麻薬フェンタニルの米国流入を理由とした対中追加関税を１０％引き下げる方針を示し、世界経済を混乱させる米中の貿易摩擦はひとまず緩和することになった。米