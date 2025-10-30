（資料写真）成城石井（横浜市西区）は、販売する菓子「落花生つくね」の一部商品に虫が混入していたとして、自主回収を始めた。購入者の指摘で判明した。３０日時点で健康被害は確認されていないという。回収対象は２万９０３６個で、８月２３日から１０月２７日に販売した商品。小林商事（千葉県）が製造・加工する「落花生つくねはねだし」（１１２個）も対象。問い合わせは、同社相談室（０１２０）１４１５６５。