元NMB48で女優の渋谷凪咲（29）がハロウィーンで父親がプリンセスの仮装をしていたことを明かした。30日、都内で映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」PRイベントに出席。家族や親戚らで行うハロウィーンパーティーが開かれたことを明かし「いとこのお父さんがメイド喫茶のメイドの格好をしていたり、お父さんがプリンセスの格好をしていたり…。地獄絵図のようなハロウィーンでした」と語って笑いを誘った。それでも「