King＆Prince〓橋海人（26）が30日、都内で行われた映画「おーい、応為」公開御礼舞台あいさつに登壇した。永瀬正敏（59）演じる葛飾北斎の門弟の絵師役を演じている。反響について「母親が見たらしく、『色っぽかった』と言ってもらった。なかなかない経験で、不思議な気持ち」と笑顔で語り、「後半の姿が若い時の父親そっくりで、母親がときめいたのかもしれない」。大森立嗣監督（55）は、「初対面の時に『おれのお父さん、小錦