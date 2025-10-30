モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が披露したコスプレ姿に注目が集まっている。３０日までにインスタグラムに「ハッピーハロウィン」と書き出すと、「先日、ブランチ恒例の仮装生放送にて『ＳＬＡＭＤＵＮＫ』湘北高校バスケ部マネージャー彩子さんに扮しました」とつづり、ジャージーに赤いキャップを後ろに被ってバスケットボールを持ったコスプレ姿を披露した。さらに「この仮装ができるまでには長い道のりがあり