先週の菊花賞でＧ１初制覇を飾ったエネルジコ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）に、左前脚の浅屈腱炎が判明した。１０月３０日、シルク・ホースクラブがホームページで発表した。京都競馬場でのレース後、２８日に美浦トレセンに戻った同馬は時間の経過とともに左前裏の張りが強くなり、エコー検査を行った結果、浅屈腱炎で全治９か月以上という診断が下ったという。同馬はデビュー３連勝で青葉賞を制して重賞