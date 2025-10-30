スカバンド「東京スカパラダイスオーケストラ」バリトンサックスの谷中敦が３０日、大阪・ＦＭ８０２「アコムＳｏｍｅｔｈｉｎ釻Ｎｅｗ」に出演した。アーティストを毎月１組ピックアップして紹介する同番組。谷中はこの日が最後の出演だった。今日のトークテーマは「今だから言える感謝している人」だった。テーマを聞いた谷中は「いっぱいありすぎて感謝しかないもん。大昔まで振り返って感謝してる人って…」と迷っ