鹿児島県内の50代女性が総額およそ2900万円相当の暗号資産を騙し取られたことが分かりました。県内ではSNSを使った投資詐欺の被害額が6億3000万円を超えていて、県警が注意を呼びかけています。 県警によりますと、今年7月上旬、県内の50代女性がSNSアプリ「Threads」で、投資家を名乗る人物が投稿したアドレスにアクセスしたところ、LINEに招待されました。 LINEで「アシスタント」と名乗る人物とつながり、女性は「1000万円が1