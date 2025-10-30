美しい地球を背景に浮かぶ宇宙船。画面左下から伸びるロボットアームが徐々に宇宙船へと近づいていきます。これは30日未明に行われたJAXA宇宙航空研究開発機構が開発した新型補給機とISS＝国際宇宙ステーションとのドッキング作業。ISSからロボットアームを操作し補給機を捕まえる役目を担っているのが、南佐久郡川上村出身の宇宙飛行士油井亀美也さんです。10月26日に地球から打ち上げられ、30日、ISSに到着し