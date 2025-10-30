きょうのＥＣＢ理事会は無風で通過するか、金利は据え置き、総裁会見は新味なさそう＝ロンドン為替 きょうのＥＣＢ理事会はほとんど無風で通過するとの見方が多い。政策金利については、中銀預金金利を現行の２．００％で据え置きことが市場コンセンサスとなっている。声明文では従来通り、「特定の金利パスを事前約束せず」と繰り返される見通しだ。最近のＥＣＢ当局者発言では、インフレ目標に到達、2％のインフレ目標から