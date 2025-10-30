◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神―ソフトバンク戦が30日に行われ、阪神の近本光司外野手（30）が好捕を見せた。7回、無死一塁で迎えた山川の打席だった。阪神2番手・及川の直球をに対して、追い込まれていた山川はコンパクトなスイングでセンター返し。近本からすれば向かってくる弾丸ライナーの打球で、しかも無回転気味の揺れる打球だっ