10月下旬から始まったなでしこジャパンの欧州遠征は、まず25日にイタリア代表と対戦。続いて29日にノルウェー代表と対戦した。世界ランク8位の日本に対し、イタリアは12位、ノルウェーは13位。両試合とも日本がボールを支配する戦いに変わりはなかったが、イタリアにはうまく引き分けに持ち込まれ、ノルウェーにはカウンターから個の力で敗戦した。結局、格下相手の2戦になでしこジャパンは勝利することなく、1分1敗で帰国の途