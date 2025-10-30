鈴木実貴子ズが、2026年1月28日にメジャー2ndアルバム『いばら』をリリースすることを発表した。2025年1月29日リリースのメジャー1stアルバム『あばら』から、ちょうど1年後に2ndアルバム『いばら』をリリースすることになった。メジャー1stアルバム『あばら』は、楽曲を生み出すことは他人に見せたくない部分を曝け出すことで、その想いをタイトルにつけたが、2ndアルバム『いばら』は、“あ”の次は“い”ということでアルバムタ