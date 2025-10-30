SEKAI NO OWARI（以下、セカオワ）のボーカル・Fukase（40）（以下、深瀬）と、TikTokで140万人のフォロワーを誇るインフルエンサー・沢田京海（20）の同棲熱愛が、本誌の取材によって明らかになった。10月下旬の昼下がり、深瀬は、都内の閑静な住宅街にある“セカオワハウス”とよばれるシェアハウスにタクシーで帰宅。ここはスタジオを兼ねたセカオワメンバー4人の共同生活の場だったが、深瀬以外の3人が既婚者となった今、主に