30日、韓国に到着した高市首相は就任後初となる日韓首脳会談に臨みます。その韓国では、世界が注目する米中首脳会談が行われました。焦点の関税とレアアースでは、両者が手応えを見せました。■高市首相、韓国と「有意義な会談にしたい」まさに“外交ラッシュ”です。高市首相「今から韓国に出発します。今週はASEAN、トランプ大統領の訪日、これからAPEC（＝アジア太平洋経済協力会議）」「韓国に到着したら、就任後初となる日韓