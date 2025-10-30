本日の日経平均株価は、米ハイテク株高で半導体関連株が引き続き買われ、前日比17円高の5万1325円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は37社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、大和ハウスが1株9760円でTOBを実施する住友電設 [東証Ｐ]、住友電による公開買い付け発表