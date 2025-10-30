Aぇ！group佐野晶哉（23）が30日、大阪・阿倍野の「あべのハルカス」でイルミネーション点灯式に登場。「キレイですね。なんかこの花が偶然にも“トリツカレ男”の世界観にピッタリな感じです」と自身が主人公の声優を務めるアニメ映画「トリツカレ男」（11月7日全国公開）との共通点を喜んだ。日本で2番目、西日本で一番高い300メートルの高さを誇るあべのハルカス。佐野は16階の野外庭園でイルミネーションの点灯式に列席し