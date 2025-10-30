家電量販店大手のノジマが横浜市にある日産スタジアムの命名権取得を検討していることがわかりました。ノジマが発表した今年4月から9月までの決算は売上高が前の年と比べて17.7%増えて4627億円。本業のもうけを示す営業利益もおよそ38.6%増え、いずれも過去最高となりました。猛暑の影響や、東京都の省エネ家電補助が追い風となり、エアコンの販売が好調でした。また、「ウィンドウズ10」のサポート終了に伴い、パソコンの買い替え