３０日のロンドン外国為替市場で、対ドルの円相場は一時、１ドル＝１５４円まで円安・ドル高が進んだ。１５４円台をつけるのは今年２月以来、約８か月ぶり。日本銀行が３０日、金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決めたことを受け、円売り・ドル買いが活発化した。（ロンドン支局市川大輔）