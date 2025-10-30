女優の志田未来が30日までにインスタグラムを更新し、ディズニー・ハロウィーンを満喫する姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】かわいいかよ…！志田未来が被り物つけディズニー・ハロウィーン満喫中志田は、『トイ・ストーリー』シリーズのハムの被り物をつけて満面の笑みを浮かべるショットを公開。両手にはフォークとナイフを持っており、テーブルの上にはハロウィーン限定メニュー「ミッキーワッフル、パンプキン