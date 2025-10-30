庶民の味として親しまれているスルメイカがいま、豊漁なのにとれない異例の事態となっています。イカの街、北海道・函館市の市場からはスルメイカが消え、落胆の声があがっています。「美味しい」今が旬の新鮮なイカを使った様々な料理が楽しめる飲食店。イケスから生きたままさばく、活イカの刺身が売りですが…。「（スルメイカは）北海道の漁獲制限の話があってから来てない。1週間くらいだよね？」“イカの街”として知られる