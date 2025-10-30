元乃木坂46の白石麻衣が、27日放送の『キョコロヒー』（テレビ朝日系）に出演。乃木坂46時代の“ミス”について告白した。【写真】白石麻衣の美しすぎる“キス顔”この日の番組では、“シスター京子”に扮した齊藤京子がゲストの懺悔（ざんげ）に対して救いの言葉を贈る人気コーナー「飽きちゃった懺悔室」を展開。“アイドル時代の懺悔”を求められた白石は、「ライブのリハーサルで立ち位置とかみんなメモ取るじゃないです