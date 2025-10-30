西武・西口監督からの色紙を手にする川和高の浜岡（右）と秋元球団本部副本部長＝川和高西武から育成４位でドラフト指名を受けた川和高の左腕・浜岡蒼太（１８）が３０日、同校で指名のあいさつを受けた。訪れた秋元宏作球団本部副本部長は「４種類の変化球がプロレベル。（回転数などのデータが）プロの平均を超えている球もあり、迷いなく指名した」と、高い評価を伝えた。