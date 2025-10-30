つい「顔がタイプ」「背が高い」「おしゃれ」など、外見で男性に惹かれてしまうことってあるはず。でも、本当に恋が長続きするのは、見た目ではなく「中身の相性」がいい相手。最初のドキドキが落ち着いたあとも、安心して一緒にいられる男性には、共通の“必要条件”があるんです。感情をぶつけず、落ち着いて話せるケンカのたびに感情的になる男性は、長期恋愛には不向き。一方で、冷静に話を聞き、あなたを否定せずに意見を伝え