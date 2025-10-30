↑コアラピロー（2nd Gen）。体験期間は48時間。 夜間、数時間単位で発生する子どもの夜泣き。抱っこや授乳でやっと寝かしつけたと思ったら、今度は自分が冴えてしまって眠れない−−。そんな毎日が続く中、短い時間でも質の高い睡眠を取りたくて、話題の「コアラピロー（2nd Gen）」を試してみました。寝つきが悪かったり、日々の体の疲労感を感じていたりしている方はぜひ読んでみてください。 素早く入眠にいざない、