昨夏のパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）が３０日、都内で行われたスイスの機械式時計ブランド「ＮＯＲＱＡＩＮ」（ノルケイン）の新作のブランドアンバサダー就任発表会に出席した。イベントでは、新作発表会のあと、スポーツクライミング男子で五輪２大会連続出場の楢崎智亜らと「挑戦」をテーマにトークショーを行った。ノルケインの時計について岡は「ただ格好いい。ひと目ぼれしました。さすがに試合中はつけられまんせん