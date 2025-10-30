アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の佐野晶哉が３０日、大阪・あべのハルカスでイルミネーションの点灯式を行った。秋らしいベージュの千鳥柄のツイードジャケットで登壇。タイミングに合わせて点灯ボタンを押すと、バラの花が飾られたショーケースがキラキラと輝きだし「この花が偶然にも『トリツカレ男』の世界観とピッタリのカラー」と佐野も瞳を輝かせた。そのミュージカルアニメ映画「トリツカレ男」（１１月７日全国