10月31日以降の一般公開練習とファンサービスを当面休止アルビレックス新潟は10月30日、クラブハウス周辺でクマの出没情報が確認されたことを受け、10月31日以降のトップチームの練習見学およびファンサービスを当面休止すると発表した。クマの出没が確認されたのは、新潟県北蒲原郡聖籠町東港のクラブハウス付近。安全確保が困難であるとの判断から、31日に予定されていた一般公開練習を非公開に切り替え、同日に予定されてい