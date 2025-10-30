男女2人組ロックユニットのGLIM SPANKYの公式Xが30日更新され、松尾レミが、体調不良のため療養継続し、11月1日から4日に行われるイベントの出演を辞退すると発表した。【写真】GLIM SPANKY・亀本寛貴、無事にライブを終えたことを報告発表によると「今月中旬より療養しております松尾レミに関しまして、持病の咳喘息の治療に時間を要しており、専門の医療機関により療養の継続が必要と診断されました」と報告。「つきましては