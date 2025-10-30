アメリカのトランプ大統領がSNSで「核実験を始めるよう指示した」などと発表したことを受け、中国政府は核実験を禁止する条約を守るよう求めました。30日、韓国・釜山で行われた米中首脳会談が始まる前に、トランプ大統領は自身のSNSで、アメリカ国防総省に対して核実験を直ちに始めるよう指示したと明らかにしました。理由として、中国などが核兵器開発を加速していることを挙げていて、会談前に中国側をけん制した形です。この発