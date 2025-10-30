【慶州共同】21の国・地域が参加するアジア太平洋経済協力会議（APEC）の閣僚会議が30日、韓国南東部の慶州で開かれた。自由貿易の推進を議論し閉幕したが、韓国の趙顕外相は共同声明の採択を持ち越したと明らかにした。31日までに採択される見通し。日本政府によると、自由貿易の記述を巡り各国の調整が必要なためだという。日本からは茂木敏充外相や赤沢亮正経済産業相が参加した。アジア太平洋地域の経済発展に貢献する姿勢