イギリス政府は日本への渡航者に対して、クマに関する注意喚起を行いました。28日に更新されたホームページの安全情報では「日本では、山間部や森林地帯だけでなく人口の多い地域周辺でもクマの目撃や被害が増えている」としています。そのうえで、そうした場所では1人で歩かないことや、食べ物の残りを含むすべてのゴミを必ず持ち帰るよう呼びかけています。