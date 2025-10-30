30日、韓国で米中首脳会談が行われた。トランプ大統領は「10点満点の12点」と話したというが、「中国側の評価」と「会談で中国が得たもの」について、中国にいるANN中国総局 冨坂範明総局長に聞いた。【映像】握手するトランプ氏と習氏の“表情”は笑顔？中国では会談結果をどのように伝えているのか？冨坂氏は「会談が始まる前から中国側では『中国のほうが有利に物事を進めている』という見方が多かった。レアアースについ