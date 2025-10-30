µîÇ¯¡¢¶ð¥öº¬»Ô¤Î»ÊË¡½ñ»Î¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬°ÍÍê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÈÌ³¾åÍÂ¤«¤Ã¤¿¸½¶â5000Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¼«Ê¬Ì¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç30Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ²£ÎÎ¤·¤¿¶â¤ÏFXÅê»ñ¤Ë¤Û¤ÜÁ´³Û»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¶ð¥öº¬»ÔÀÖÊæ¤ÎÌµ¿¦¡¢¸ÅÅÄÀéÍÎÍÆµ¿¼Ô40ºÐ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»ÊË¡½ñ»Î¤À¤Ã¤¿¸ÅÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯8·î21Æü¤«¤é9·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë°ä»ºÁêÂ³¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤ë6¿Í¤«¤é°ÍÍê¤ò