経営再建中の日産自動車は３０日、２０２６年３月期連結決算の業績予想を発表した。本業のもうけを示す営業利益は２７５０億円の赤字（前期は６９７億円の黒字）となる見通し。従来は未定としていた。米国の関税措置による影響に加え、世界的な販売不振などが重荷となり、厳しい経営状態が続く。